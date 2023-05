70 Jahre Jugendhaus Mitte in Stuttgart

7 Das knallrote Gebäude in der Hohe Straße 9 ist nicht zu übersehen. Foto: Marta Popowska

Das Mitte, Stuttgarts erstes Jugendhaus, wird 70 Jahre alt und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die original Backsteinwände sind dieselben wie in den 1950er Jahren. Ansonsten hat sich in Stuttgarts erstem Jugendhaus im Herzen der Stadt viel getan. Das Mitte, wie es genannt wird, ist ein Mikrokosmos der jüngeren Gesellschaft. Hier offenbart sich seit jeher, was Jugendliche umtreibt und interessiert. Jahrzehnt um Jahrzehnt, bis heute. Nun feiert Das Mitte 70. Geburtstag. Die Zeit Revue passieren lassen ist ausgesprochen spannend.