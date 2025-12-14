70 Jahre Bundeswehr: Griegerischer Werbespot

1 Zum 70. Geburtstag hat die Bundeswehr einen Werbeclip gedreht. Foto: Bundeswehr (Screenshot)

Die Bundeswehr ist 70 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat sie einen Werbespot in Auftrag gegeben – musikalisch untermalt von Grieg. Doch ob das eine gute Idee war?











Link kopiert



Dieser Peer Gynt war ein schlimmer Finger. Ein Herumtreiber und Schwadronierer, ein Frauenentführer und Sklavenhändler. Einer, der am Ende seines langen Lebens alles sagen konnte, bloß nicht, dass es ereignisarm war. Wahrscheinlich deshalb haben sich erst der norwegische Dramatiker Henrik Ibsen und dann sein Landsmann, der Komponist Edvard Grieg, künstlerisch mit dem Kerl auseinandergesetzt. Wobei Grieg die ungleich populäreren Spuren hinterlassen hat. Seine ohrwurmige Peer-Gynt-Suite wird noch in 1000 Jahren die Werbespots dieser Welt musikalisch untermalen. Wahlweise verträumt („Morgenstimmung“) oder forsch („In der Halle des Bergkönigs“).