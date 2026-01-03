70. Geburtstag von Mel Gibson: Der gefallene Hollywoodstar

In Hollywood hat er eine Jahrhundertkarriere hingelegt, doch stellte er sich mit seinem Alkoholismus und Wutausbrüchen auch immer wieder selbst ein Bein. Heute feiert Mel Gibson seinen 70. Geburtstag.
Er war einer der größten Stars der 1980er und 90er Jahre, baute sich zusätzlich zu seiner Karriere als Hollywoodstar ein zweites Standbein als überaus respektierter Regisseur auf - und sorgte mit etlichen privaten Skandalen für Schlagzeilen. So ganz weg vom Fenster war Mel Gibson, der am 3. Januar 70 Jahre alt wird, trotz aller privaten Probleme und kontroversen Interview-Äußerungen dennoch nie. Ob er aber jemals wieder außerhalb des religiös-konservativen Lagers für Furore sorgen wird, erscheint eher fraglich.