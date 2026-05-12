Johannes Pietsch alias JJ, ESC-Gewinner von 2025, blickt im Interview auf den Songcontest in seiner Heimatstadt Wien und verrät, was er von der deutschen Vertreterin Sarah Engels hält.
Johannes Pietsch (25), Künstlername JJ, hat im vergangenen Jahr den ESC gewonnen und ihn damit nach Österreich gebracht. Mit "Into the Unknown" veröffentlicht der "Wasted Love"-Interpret am 14. Mai seine erste EP. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt der Sänger, wie er mit dem Druck nach dem Musikwettbewerb umgegangen ist, wie er den ESC in seiner Heimatstadt Wien miterleben wird und was er zum deutschen Act Sarah Engels (33) sagt.