Die fünfte Staffel von „7 vs. Wild“ steht in den Startlöchern. Fans erwarten spannende Neuerungen – doch Seriengründer Fritz Meinecke scheint diesmal zu fehlen. Alle Infos zu Starttermin, Location, Teilnehmern und Streaming.

„7 vs. Wild“ ist eine deutsche Survival-Reality-Show, die seit 2021 online ausgestrahlt wird. Sieben Einzelpersonen oder Teams kämpfen unter extremen Bedingungen darum, bis zu zwei Wochen alleine in der Wildnis zu überleben – mit nur einer begrenzten Anzahl an Gegenständen. Die Teilnehmer sind meist Influencer oder Outdoor-Profis, die sich selbst mit Actioncams filmen.

In jeder Staffel ändern sich die Regeln leicht – stets mit dem Ziel, das Überleben noch herausfordernder zu machen. Entwickelt wurde die Show von Webvideoproduzent Fritz Meinecke. Produziert wird sie seit Staffel 3 von der Calivision Network GmbH.

Staffel 5: Teaser veröffentlicht

Die Ankündigung der fünften Staffel lief dieses Mal auffällig still: Statt eines großen YouTube-Videos wurde der erste Teaser über Instagram veröffentlicht. Der Teaser wurde anschließend auf Reddit diskutiert und verbreitet, ist jedoch nicht auf den offiziellen Kanälen wie YouTube abrufbar.

7 vs. Wild: Teilnehmer in Staffel 5

Offiziell wurde noch keine vollständige Liste der Teilnehmer bekanntgegeben. Stark diskutiert wird aber über die mögliche Teilnahme von Influencer Jonas Ems. In einem Video auf TikTok und YouTube äußerte sich Ems kritisch zu seiner potenziellen Teilnahme – insbesondere in Bezug auf seine vegane Lebensweise und den ethischen Zwiespalt, den ein Survival-Szenario mit sich bringt. Der „7 vs. Wild“-Account kommentierte sein Video mit: „Jonas Ems für Staffel 5 … notiert.“ Eine Bestätigung ist das nicht – aber eventuell ein Fingerzeig.

Gerüchte gibt es außerdem um andere prominente Namen: Sascha Huber, Knossi, Joey Kelly, Kim Caramella, CastCrafter und Hannah Assil wurden in der Fan-Community mehrfach genannt. Sogar Moderator Kai Pflaume wird als möglicher Kandidat vermutet. Offiziell ist bisher aber niemand bestätigt.

Wann startet Staffel 5?

Die neuen Folgen starten am 7. Oktober 2025 exklusiv bei Prime Video. Zwei Wochen später – ab dem 20. Oktober 2025 – soll Staffel 5 dann auch kostenfrei auf YouTube verfügbar sein. Es ist wahrscheinlich, dass die Episoden im Wochenrhythmus erscheinen, wie schon bei den vorherigen Staffeln.

Ist Fritz Meinecke bei Staffel 5 noch dabei?

Das ist bislang nicht bekannt. Fritz Meinecke wird in der offiziellen Kommunikation zur Staffel 5 nicht erwähnt. Auf Twitch reagierte er während eines Streams mit Kopfschütteln, als der „7 vs. Wild“-Kanal ihn abonnierte. Fans werten das als Hinweis, dass er nicht mehr involviert ist. Offiziell bestätigt ist sein Ausstieg jedoch nicht. Fest steht: Meinecke äußerte sich bisher nicht konkret zur neuen Staffel – und das deutet darauf hin, dass er außen vor bleibt.

Außerdem soll er in der Vergangenheit mehrfach mit der Produktionsfirma aneinandergeraten sein. Bereits in Staffel 4 war er nicht mehr als Teilnehmer dabei, sondern als Herausforderer und Organisator. Möglich also, dass Fritz Meinecke dem Format „7 vs. Wild“ nun endgültig den Rücken zukehrt.

Location: Survival im Amazonas

„7 vs. Wild: Amazonas“ – so lautet das Motto der fünften Staffel. Gedreht wird offenbar im südamerikanischen Regenwald, einem der gefährlichsten Orte der Welt. Die extreme Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, Dauerregen und giftige stellen die Teilnehmer vor völlig neue Herausforderungen. Das Setting dürfte das bislang härteste in der Geschichte des Formats sein.

Wo kann man Staffel 5 streamen?

Die Streaming-Rechte liegen erneut bei Prime Video. Ab dem 7. Oktober 2025 gibt es dort die neuen Folgen exklusiv zu sehen. Ab dem 20. Oktober sollen sie dann auch kostenlos auf YouTube zur Verfügung stehen. Das Veröffentlichungsmodell entspricht damit dem der letzten Staffel.