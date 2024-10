1 Fritz Meinecke hat dieses Mal eine besondere Rolle. Foto: (© Stuttgarter Nachrichten / YouTube / 7 vs. Wild)

In der vierten Staffel von 7 vs. Wild ist Fritz Meinecke kein Teilnehmer. Dabei ist er trotzdem. Nur mit einer anderen Funktion.











Link kopiert



In der vierten Staffel von 7 vs. Wild nimmt Fritz Meinecke eine neue Rolle ein, die für viele Fans überraschend kommt. Nachdem er in den ersten drei Staffeln als Teilnehmer der Überlebensshow im Mittelpunkt stand, wird er in Staffel 4 nicht aktiv an den Herausforderungen teilnehmen. Stattdessen übernimmt er eine ganz neue Funktion: Fritz ist der „Herausforderer“.