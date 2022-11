So viel kostet eine Übernachtung auf der Insel von 7 vs. Wild

Die Insel, auf der die 2. Staffel von 7 vs. Wild gedreht wurde, ist kein einsames Eiland irgendwo im Nirgendwo. Man kann dort auch als Tourist übernachten.















Die 2. Staffel von 7 vs. Wild wurde auf der Isla de San José im Golf von Panama gedreht. Auf den bisher gezeigten Szenen sah die Insel verlassen und einsam aus. Doch tatsächlich steht dort auch ein großes Ferienressort.

Übernachtung auf der Insel von 7 vs. Wild

Die Isla de San José befindet sich in Privatbesitz. Ihr Herzstück ist das Hotel „Hacienda del Mar“, welches über 14 Gästehäuser und 5 Zimmer verfügt. Laut eigenen Angaben bietet die Insel 57 Strände, diverse Outdoor-Aktivitäten im hauseigenen Dschungel oder zu Wasser. Vom Festland erreicht man das Hotel entweder mit dem Flugzeug in circa 20 Minuten oder mit dem Boot in zweieinhalb Stunden.

Was kostet eine Übernachtung?

In der Hauptsaison muss man für die Übernachtung auf der Insel von 7 vs. Wild mindestens 250 Dollar (248 Euro) für eine Übernachtung mit 2 Personen bezahlen. Das teuerste Zimmer liegt bei etwa 600 Dollar (596 Euro). In der Nebensaison beginnt das günstigste Zimmer bei etwa 187 Dollar (185 Euro). Die Anreise wird vom Hotel organisiert. Da sich die Insel in Privatbesitz befindet, ist der Zutritt jedoch nur als Gast des Hotels erlaubt.

Warum diese Insel?

Eine Serie wie 7 vs. Wild auf die Beine zu stellen ist ohne Crew und medizinische Notfallteams nicht möglich. Aus diesem Grund musste eine Location gefunden werden, die zwar entlegen ist, aber auch genügend Infrastruktur bietet, um eine so große Produktion bewerkstelligen zu können. Die Isla den San José ist wie gemacht dafür, wie der YouTuber DAVE in einem Hintergrundvideo erklärt hat. Man hätte dort ausreichend unberührte Natur vorgefunden und sei trotzdem nahe genug an der Zivilisation gewesen, um den Kandidaten in einem Notfall schnelle Hilfe zukommen zu lassen.