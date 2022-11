1 7 vs. Wild fand 2022 auf einer tropischen Insel statt. Foto: Stefan Neumann / shutterstock.cok

Für die Teilnehmer der zweiten Staffel von 7 vs. Wild hieß es: Überleben im Dschungel. Denn anders als im letzten Jahr, wo noch im gemäßigteren Schweden gedreht wurde, ging es in Staffel 2 auf eine tropische Insel.

An diesem Ort wurde 7 vs. Wild gedreht

Die zweite Staffel von 7 vs. Wild wurde auf der Isla de San José im Golf von Panama gedreht. Die Insel hat eine Fläche von 44 km² und befindet sich in Privatbesitz. Sie bot die idealen Voraussetzungen für das Projekt. Denn das Festland war in wenigen Minuten mit dem Helikopter zu erreichen, es befanden sich Unterkunftsmöglichkeiten für das Team vor Ort und es gab Nahrung und Wasser für die Teilnehmer. Nichtsdestotrotz war die Insel groß genug, damit die Teilnehmer sich nicht gegenseitig begegneten. Auch die Chance, einen Bewohner der Insel zu treffen, war äußert gering. Denn es leben gerade einmal um die 30 Menschen auf der Isle de San José. Weitere Informationen zu der Insel hat der YouTuber DAVE in diesem Video zusammengefasst.

Kann man die Insel besuchen?

Man muss nicht unbedingt in der Wildnis wohnen, wenn man die Isla de San José besucht. Mit 14 Gasthäusern bietet das Hotel „Hacienda Del Mar“ ausreichend Platz für Touristen. Eine Übernachtung dort geht bei etwa 200 Dollar los. Von Panama City kann man die Insel in gerade einmal 20 Minuten mit dem Flugzeug erreichen.

Welche Tiere leben dort?

Auf der Insel leben unter anderem Hirsche, Wildschweine, Krokodile, Leguane, Agutis, eine Vielzahl von Vögeln und kleineren Reptilien. Abgesehen von den Krokodilen konnten den Teilnehmern also vor allem die Wildschweine gefährlich werden.