7. Sindelfinger Wassermusik: Auf dem Klostersee hat eben Neptun das Sagen

1 Die STB Bigband lässt auf und um den See die Füße wippen. Foto: /Epple

Der Wassergott zeigte sich bei der 7. Sindelfinger Wassermusik nicht nur von seiner freundlichen Seite. Das Highlight am Samstagabend musste buchstäblich ins Wasser fallen.











Link kopiert



Es lief nicht alles wunschgemäß an diesem Wassermusik-Wochenende am Klostersee. Dennoch zeigte sich der Sindelfinger Kulturamtsleiter Markus Nau beim Bigband Brunch am Sonntag zufrieden. „Wir hatten einen tollen Auftakt am Freitagabend. Die Bands Jules aus Böblingen, Pano aus Berlin und Bonheur aus Stuttgart zogen trotz des parallel laufenden Fußball Viertelfinal-Länderspiels viele Leute an und sorgten für eine irre Atmosphäre“, freute er sich. „Auch die Jazzmatinee am Samstag mit den Lehrkräften der Sindelfinger Schule für Musik, Theater und Tanz war sehr gut besucht, dann kam’s leider anders als gewünscht“, fügte er hinzu.