Was sich mit Raphael Fromm im „7 Grad“ ändert

Was sich unter Neubesitzer Raphael Fromm im 7 Grad ändert

Club in Stuttgart

1 Das 7 Grad soll nun den Namen „7 Grad X“ haben. Foto: /Erdem Gökalp

Einer der größten Clubs an der Theodor-Heuss-Straße hat wieder geöffnet. Der 34-jährige Raphael Fromm ist der neue Besitzer. Was er mit dem 7 Grad anders machen will und warum das Clubsterben auch etwas Positives hat.











Raphael Fromm zündet sich noch eine Zigarette an. Der 34-Jährige hat viel um die Ohren. Noch ist sein Club leer. Auf seinem Tisch steht eine geöffnete Dose Redbull, im Hintergrund werkeln Mitarbeiter an dem Laden, den er vor wenigen Wochen übernommen hat. Es ist eine seiner größten Challenges. 250 000 Euro steckt er aktuell in das Geschäft. Und es ist nicht das erste Mal, dass sich der bekannte Stuttgarter Wirt solch einer Herausforderung stellt.