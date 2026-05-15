69-Jährige aus Weinstadt: Sonja Philipp – Mit Gotthilf Fischers Geist auf dem Weg zur Schlagersängerin

Sonja Philipp aus Weinstadt wagt mit 69 Jahren den Sprung ins Schlagerbusiness. An diesem Freitag erscheint ihre erste Single „Es gibt dich“. Sie lebt im Haus von Gotthilf Fischer.
Ob der Geist des im Jahr 2020 verstorbenen Gotthilf Fischer noch immer durch das Haus am Fuße der Weinberge weht? Vor 15 Jahren, 2011, hatte Sonja Philipp mit ihrem Mann das Haus des legendären Chorleiters im Weinstädter Stadtteil Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) erworben, und an diesem Freitag kommt die erste Single der 69-Jährigen heraus mit dem Titel „Es gibt dich“. Der Text stammt aus ihrer Feder, bei der Melodie für den ins Ohr gehenden Schlager hat ihr der Musiker und Produzent Rodolfo Guzmann Tenore aus Waiblingen unter die Arme gegriffen.