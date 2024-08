6500 Teilnehmerinnen beim Muddy Angels Run an der Messe Stuttgart: Viel Spaß im Schlamm

9 Sommer, Sonnenbrille, Schlamm: Gute Laune bei den Teilnehmerinnen. Foto: /LG/Ferdinando Iannone

Der Schauinsland Muddy Angels Run lockt 6500 unerschrockene Damen auf den Fünf-Kilometer-Parcours am Messegelände mit herausfordernden Hindernissen – für den Spaß und einen guten Zweck.











Die Engel fliegen aus allen Himmelsrichtungen ein. In hellen Scharen. In Freundinnen-Teams, die sich „Muddy Meermaids“, „Muddy Cats“, „Trinkabell Sisters“, aber auch „Vino Jumper“ oder „Pferdestärken“ nennen. Aufgekratzt, voll im Action- und Fun-Modus. Und so hübsch herausgeputzt. Vorzugsweise in Pink. In Tüll-Tütüs mit Glitzersteinen, mit Schmetterlingsflügeln, Blumenkränzen im Haar, Bananen als Kopfputz, Katzenöhrchen oder frechen Teufelshörnchen. Auch Luzifer war ja mal ein Engel, der nicht ganz sauber geblieben ist. Passt doch. Denn es lockt der Schauinsland Muddy Angels Run, den das Event-Unternehmen XLETIX GmbH am Samstag zum fünften Mal in Stuttgart veranstaltet hat. Und dafür das Gelände der Messe Stuttgart in einen sportlichen Fünf-Kilometer-Parcours mit perfekter Infrastruktur verwandelte. Vor allem aber mit Hindernissen, die man als echte Herausforderung bezeichnen kann und vor denen sich 6500 Engel nicht scheuten.