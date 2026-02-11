64-Jährige aus Fellbach: Vom Quereinsteiger zum erfolgreichen Blumenladen –„Arbeit macht große Freude“

Simone Heid hat sich mitten in der Coronazeit mit ihrer Naturwerkstatt und Blumenbinderei selbstständig gemacht und sich in fünf Jahren erfolgreich etabliert. Wie ist ihr das gelungen?
Eine Kundin hat einen speziellen Wunsch an diesem Freitagnachmittag: Sie wünscht sich einen Strauß in Grün, Weiß und Rot. Der Strauß ist für den Abend gedacht, an dem gemeinsam italienisch gekocht wird, sagt die Fellbacherin. Simone Heid hat einige Varianten für die Blumen, die die italienische Nationalflagge, die Trikolore mit drei senkrechten Streifen in Grün, Weiß und Rot symbolisch aufgreifen sollen. Es passt, die Kundin ist zufrieden und freut sich über die schnelle und schöne Lösung.