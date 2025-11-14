63. Landespresseball in Stuttgart: Strobl tanzt Eröffnung, Özdemir und Hagel üben schon

Elegante Outfits, Tanz und Gespräche – am Freitagabend feiern 1500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien für einen guten Zweck. Der Ministerpräsident ist nicht dabei. Die Eindrücke.
Es ist der 63. Landespresseball, der an diesem Freitagabend in der Stuttgarter Liederhalle steigt – noch im letzten Jahr schwebten zu dieser Zeit die Wiederwahl Donald Trumps in den USA sowie die Regierungskrise in Berlin wie dunkle Gewitterwolken über dem Beethovensaal. Ein Jahr später sieht es nicht unbedingt rosiger aus. In den USA geht der Präsident gegen die Meinungs- und Pressefreiheit vor, hierzulande gewinnt politischer Populismus an Einfluss. Politik und Medien sind stärker gefordert denn je. Und Baden-Württemberg steht vor einem politischen Umbruch.