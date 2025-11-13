Ein letztes Mal eröffnet Winfried Kretschmann am Freitag den Landespresseball. Seit 2011 gehört der erste Walzer ihm. Ein Rückblick auf die elegante Ära des Grünen.

Am Freitag endet beim 63. Landespresseball eine Ära: Winfried Kretschmann verabschiedet sich im Glanz der Liederhalle bei dem gesellschaftlichen Topereignis Baden-Württembergs als Vortänzer. Und eins, zwei, drei – nun also heißt es für ihn, Abschied zu nehmen vom ersten Walzer einer rauschenden Nacht. Wer die alten Fotos des Ministerpräsidenten als Vortänzer betrachtet, staunt: So sehr hat er sich rein optisch über all die Jahre auf dem Parkett gar nicht verändert.

Im Mai 2011 ist Kretschmann zum Ministerpräsidenten gewählt worden, zum ersten Grünen in diesem Regierungsamt in Deutschland. Im Herbst 2011 durfte er deshalb ein sich drehendes Ehrenamt übernehmen. Traditionell gehört der erste Walzer dem Schirmherrn des Balls, also dem Regierungschef.

Kretschmanns Walzer-Bilanz: Taktsicher und charmant

Zu seinem Abschied ziehen wir eine kleine Bilanz – mit durchaus guten Haltungsnoten für Kretschmann: Zehnmal hat der Grüne den Ball mit einem Walzer eröffnet – taktsicher, charmant, formvollendet, mitunter sogar mit einem Augenzwinkern. Nur einmal musste er passen: 2018 zwang ihn eine Bronchitis zum Aussetzen. In den Jahren 2020, 2021 und 2023 blieb das Parkett pandemiebedingt leer.

Die Ehepaare Strobl (links) und Kretschmann im Herbst 2011, im Jahr, als der Grüne Ministerpräsident wird. Foto: dpa

Doch sonst drehte Kretschmann seine Ehrenrunden stets unfallfrei und mit beeindruckender Eleganz – stets an der Seite einer Vertreterin der Landespressekonferenz. Beim Tanz lautet ein altes Gesetz: Der Mann führt. Im Führen sollte sich ein Regierungschef auskennen. Und kein Ballabend verging, an dem er nicht auch seine Frau, Gerlinde Kretschmann, über das Parkett führte.

Ein Küsschen für die Ehefrau im Jahr 2012

Mit unserer Bildergalerie blicken wir zurück: 2012 gab es für seine Gerlinde sogar ein Küsschen auf dem Parkett. Sein Stil blieb in all den Jahren konstant: meist Smoking, manchmal dunkler Anzug, Friseur stets akkurat, Figur konstant schlank, Haltung unverändert gut. Wer 2011 mit grauen Haaren beginnt, scheint nach 14 Jahren rein äußerlich kaum älter zu werden. Würde man alle zehn Fotos aus 14 Jahren vom Eröffnungstänzer nebeneinander legen – hätte man es nicht leicht, sie zeitlich richtig einzuordnen.

Kretschmanns Abschiedstanz: Wer folgt als Walzer-Vortänzer?

Zugegeben, für „Let’s Dance“ hätte es vielleicht nicht gereicht. Doch die Fotos zeigen: Kretschmann macht eine gute Figur als Tänzer. Und während nun also sein „Last Waltz“ bevorsteht, machen sich zwei Politiker auf den Weg, die ihm als Walzer-Vortänzer folgen wollen: Manuel Hagel, 37, der junge Hoffnungsträger der CDU, der nach Angaben seiner Frau ein „ganz passabler Tänzer“ ist, sowie Cem Özdemir, 59, Grünen-Urgestein und ehemaliger Bundesminister, der beim Landespresseball 2024 seine Partnerin Flavia Zaka erstmals der Öffentlichkeit vorstellte und bereits bewies, dass er sich auf dem gesellschaftlichen Parkett souverän bewegt.

Auch 2007 besucht das Ehepaar Kretschmann den Presseball – damals ist er noch kein Minsterpräsident. Foto: Kraufmann

Es geht also steil in Richtung Wahl. Ein bisschen erinnert das an frühere Zeiten – etwa an das Ballmotto von 1986: „Balldampf statt Wahlkampf“. Damals gewann Helmut Kohl kurz darauf die Bundestagswahl. Diesmal dürften Dampf und Kampf wieder parallel laufen. Vielleicht liegt gerade darin die besondere Stärke des Landespresseballs: Er verbindet Leichtigkeit mit Ernst, Walzer mit Wahlkampf.

Demokratie tanzt weiter: Landespresseball unterstützt Journalisten

Der 63. Landespresseball zeigt, dass politische Zeiten unsicher sein mögen – doch die Demokratie tanzt weiter. Der Ball ist mehr als nur große Politik und elegante Roben. Mit dem Erlös werden Journalistinnen und Journalisten in Not unterstützt, eine Geste, die in Zeiten von Medienumbrüchen und politischem Populismus wichtiger ist denn je. Mit dem Erlös werden außerdem Projekte für die Demokratie unterstützt.