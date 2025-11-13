Ein letztes Mal eröffnet Winfried Kretschmann am Freitag den Landespresseball. Seit 2011 gehört der erste Walzer ihm. Ein Rückblick auf die elegante Ära des Grünen.
Am Freitag endet beim 63. Landespresseball eine Ära: Winfried Kretschmann verabschiedet sich im Glanz der Liederhalle bei dem gesellschaftlichen Topereignis Baden-Württembergs als Vortänzer. Und eins, zwei, drei – nun also heißt es für ihn, Abschied zu nehmen vom ersten Walzer einer rauschenden Nacht. Wer die alten Fotos des Ministerpräsidenten als Vortänzer betrachtet, staunt: So sehr hat er sich rein optisch über all die Jahre auf dem Parkett gar nicht verändert.