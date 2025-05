63. Landespresseball in Stuttgart: Jetzt Karten bestellen für eine heiße Ballnacht mit Kamrad!

Stuttgarter Polizei sucht Zeugen Versuchter Einbruch am helllichten Tag – Zeugin beobachtet Täter

Ein Unbekannter versucht am Sonntagnachmittag in eine Wohnung in Botnang einzubrechen, scheitert aber an einer Terrassentür. Eine Frau beobachtet den Unbekannten und kann Hinweise zu seinem Aussehen geben. Die Polizei sucht Zeugen.