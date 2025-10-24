63. Landespresseball in Stuttgart: Ein letztes Mal tanzt Winfried Kretschmann den Eröffnungswalzer

Am 14. November wird der Landespresseball noch ein bisschen emotionaler: Winfried Kretschmann tanzt zum letzten Mal als Ministerpräsident den Eröffnungswalzer. Es gibt noch Karten.
Seit Herbst 2011 darf er als Schirmherr jeden Landespresseball walzer-tanzend eröffnen: Wenn nicht gerade Pandemie herrschte oder ihn – wie 2018 – eine Bronchitis daran hinderte, hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann dieses sich drehende Ehrenamt stets mit Stil und Taktgefühl ausgeübt. Und das mit dem unerschütterlichen Rhythmus eines älteren Herren, der genau weiß, wann man besser nicht aus der Reihe tanzt.