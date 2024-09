1 Die Polizei erteilte einem Mann einen Platzverweis, der im Kirchheimer Bahnhof Feuer machte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 62-Jähriger hat auf einem Bahnsteig des Kirchheimer Bahnhofs (Kreis Esslingen) über dem offenen Feuer sein Essen zubereitet. Der Mann bekam von der Bundespolizei einen Platzverweis.











Ein 62 Jahre alter Mann hat am Montagabend ein Feuer am Bahnsteig des Kirchheimer Bahnhofs entzündet, über dem er sein Essen zubereitete. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.