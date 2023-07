In einem Rutsch von Asperg nach Paris

7 23:48 Stunden haben vier Radsportler aus dem Kreis Ludwigsburg bis nach Paris gebraucht Gestartet waren sie in Asperg zu fünft. Foto: privat

In unter einem Tag haben vier Sportler die Strecke Asperg – Paris gemeistert. Für einen unter ihnen war die Herausforderung mit einem normalen Rad nicht genug. Warum?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Selbst für René Tschörner war es eine ganz schöne Plackerei. „Das war schon das Krasseste, was ich bisher gemacht habe“, sagt der 54-Jährige. Gemeinsam mit vier weiteren Hobbysportlern, ist er am vergangenen Wochenende von Asperg (Kreis Ludwigsburg) in die französische Hauptstadt Paris geradelt.