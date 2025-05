Am Samstag ab 18 Uhr in Sindelfingen Salsa-Abend auf dem „Grünen Platz“

Die Salsa-Abende auf dem „Grünen Platz“ in Sindelfingen starten in die Saison - los geht's an diesem Samstag um 18 Uhr. Die passende Musik legt DJ El Diputado alias Richard Pitterle auf.