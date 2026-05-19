60 Jahre nach Udo Jürgens' ESC-Sieg nimmt sich Lea seines Welthits "Merci Chérie" an. Die Sängerin erhielt nach der Veröffentlichung rasch zahlreiche positive Kommentare und reagierte bereits auf dieses Feedback. Auch Jenny und John Jürgens loben die Neuinterpretation.
Sechs Jahrzehnte nach Udo Jürgens' (1934-2014) historischem Eurovision-Triumph bekommt sein Sieger-Song eine neue Stimme: Lea (33) veröffentlichte im Rahmen des Eurovision Song Contest 2026 ihre Neuinterpretation von "Merci Chérie". Eine mutige Annäherung an den Hit, der Jürgens zum großen Durchbruch verhalf. Umso dankbarer zeigt sich die Sängerin über die vielen wohlwollenden Reaktionen auf ihre Hommage an die Musiklegende.