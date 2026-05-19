60 Jahre nach Udo Jürgens' ESC-Sieg nimmt sich Lea seines Welthits "Merci Chérie" an. Die Sängerin erhielt nach der Veröffentlichung rasch zahlreiche positive Kommentare und reagierte bereits auf dieses Feedback. Auch Jenny und John Jürgens loben die Neuinterpretation.

Sechs Jahrzehnte nach Udo Jürgens' (1934-2014) historischem Eurovision-Triumph bekommt sein Sieger-Song eine neue Stimme: Lea (33) veröffentlichte im Rahmen des Eurovision Song Contest 2026 ihre Neuinterpretation von "Merci Chérie". Eine mutige Annäherung an den Hit, der Jürgens zum großen Durchbruch verhalf. Umso dankbarer zeigt sich die Sängerin über die vielen wohlwollenden Reaktionen auf ihre Hommage an die Musiklegende.

"Eine riesige Ehre für mich" Für die aus Kassel stammende Sängerin ist das Projekt eine besondere Aufgabe. "Es ist eine riesige Ehre für mich, 'Merci Chérie' von Udo Jürgens neu interpretieren zu dürfen, ihm meine eigene Stimme zu verleihen und diese besondere Emotion weiterzutragen", erklärte sie zur Veröffentlichung.

Ihre Version soll Jürgens' Vermächtnis würdigen und zugleich als eigenständige künstlerische Lesart funktionieren. Die Kombination aus Wertschätzung für den Klassiker und gegenwärtiger Klangsprache steht im Zentrum der Neuaufnahme - ein Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Da passt es auch, dass der ESC in diesem Jahr wieder in Wien stattfand.

Auf ihrem Instagram-Account erhielt die Sängerin viel Lob für ihre Interpretation, darunter auch von prominenten Namen. Kollegin Antje Schomaker etwa schwärmte: "Wow, wie schöööön!" Sängerin Julia Kautz und Designer Marcel Ostertag schickten mehrere rote Herzen. Die positiven Reaktionen erfreuten die 33-Jährige offensichtlich. "Bin sehr dankbar für eure schönen Worte", ließ sie ihre Anhänger wissen.

John und Jenny Jürgens sind von der neuen Version begeistert

Lob gibt es auch von Udo Jürgens Kindern. John Jürgens (62) beschreibt Leas Hommage als "sehr schön". Er schwärmt: "Mit ihrer sehr speziellen Version findet sie einen ganz eigenen Zugang zu diesem besonderen Lied. Durch das bewusst reduzierte Arrangement und die interessante Instrumentarisierung hat sie eine sehr persönliche Interpretation geschaffen, ohne dabei zu versuchen unseren Vater zu kopieren, sondern sie hat etwas Eigenes daraus gemacht." Das habe ihn "besonders berührt, gerade weil ihre Stimme dadurch im Mittelpunkt steht und eine große Intimität entsteht".

Seine Schwester Jenny Jürgens (59) fügt hinzu: "Udos Musik hat alle Generationen berührt - das war eine seiner vielen musikalischen Stärken. Natürlich finde ich es wunderbar, wenn eine junge, begabte Künstlerin dem Song eine ganz eigene Note verleiht und ihn somit jungen Menschen nahebringt." Die große Qualität und Strahlkraft ihres Vaters habe darin gelegen, dass er "unglaublich zeitlose Songs" geschrieben hat. "Er konnte die Menschen über alle Generationen hinweg abholen. Vom jungen bis zum alten Menschen wurden diese Textzeilen und Melodien als absolut authentisch empfunden. Deshalb glaube ich, dass sie heute noch genauso ankommen und diesen hohen Stellenwert haben." Seine Texte hätten immer den Finger "direkt in ein Gefühl gelegt". "Merci Chérie" habe auch eine schöne Botschaft: "Es geht darum, dankbar für die gemeinsame Zeit zu sein - selbst wenn eine Liebe zu Ende."

So erfolgreich war "Merci Chérie"

Mit "Merci Chérie" hatte Udo Jürgens 1966 den Eurovision Song Contest in Luxemburg gewonnen und holte damit den Wettbewerb zum ersten Mal nach Wien. Zudem schaffte er damit seinen endgültigen internationalen Durchbruch. Der Titel kletterte in den Charts zahlreicher Länder auf Spitzenplätze und gilt bis heute als Sinnbild für die Wirkung des ESC, Karrieren über Sprach- und Landesgrenzen hinweg zu tragen. Jürgens, der am 21. Dezember 2014 im Alter von 80 Jahren starb, hinterließ ein Werk von mehr als 1.000 Liedern und über 50 Alben. Mehr als 105 Millionen Tonträger wurden weltweit verkauft.

Die Sängerin und Songwriterin Lea zählt seit Jahren zu den prägenden Stimmen der deutschsprachigen Popmusik. Mit Hits wie "Leiser" oder "110", mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichneten Alben und Nummer-eins-Platzierungen in den Charts hat sie sich eine eigene Handschrift erarbeitet. Sechs Alben, Milliarden Streams und ausverkaufte Tourneen stehen in ihrer Bilanz.