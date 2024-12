60 Jahre Modelleisenbahn in Winnenden: Wo die Schwarzwaldklinik neben dem Neustädter Viadukt steht

60 Jahre Modelleisenbahn in Winnenden

8 Die Modellstadt „Wilhelmsburg“ hat Roland Haag nach seinem Vater Wilhelm benannt. Foto: Gottfried Stoppel

Die private Modelleisenbahnvereinigung in Winnenden feiert Jubiläum – und plant zusätzliche Ausstellungen. Was macht die Modellbahn besonders? Und was erwartet die Besucher?











Es pfeift, es scheppert, es rattert im Winnender Industriegebiet. Ein Zug fährt von Wilhelmsburg kommend um die Kurve, vorbei an Alfingen, das direkt an den Bergen liegt. Die kleine Bahn passiert den Stuttgarter Fernsehturm in Richtung Arnheim, wo sich zufällig auch das historische Stadttor von Winnenden befindet. Wobei – klein kann man das rostrote Gefährt eigentlich nicht nennen. 27 Wagen hat es und ist mehr als sieben Meter lang. Der Maßstab liegt bei 1: 87. Im Original wäre der Zug mehr als 600 Meter lang.