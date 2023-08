1 Ein VfB-Rekord für die Ewigkeit: Der fünffache Torschütze Jürgen Klinsmann verlässt zufrieden den Platz.Bundesliga-Saison 1985/1986, Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart 0:7. Foto: imago/Sven Simon

Vor 60 Jahren ertönte der erste Anpfiff: Die Fußball-Bundesliga war geboren. Seit dem 25. August 1963 fasziniert sie die Massen, sorgt für Unterhaltung und Diskussionen. Das gilt auch für den VfB Stuttgart. Eine Würdigung.









Die Fußball-Bundesliga wird 60 Jahre alt – ein echter Meilenstein. In den zurückliegenden sechs Dekaden hat das Geschäft mehrfache Wandlungen vollzogen. Vom Amateursport, der das Kicken erst noch lernen musste, über einen die Massen elektrisierenden Volkssport bis hin zu einem Wochenendfüller für die breite Masse, der sich mit Problemen wie Hooliganismus und leeren Stadien auseinandersetzen musste – all das war die Bundesliga, ehe sie sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem Hochglanzprodukt entwickelte.