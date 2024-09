60-Jähriger in Stammheim verletzt

1 Reifenabrieb gehört zum Driften dazu. Foto: imago images/mhphoto/Mario Hösel

Ein unbekannter Audi-Fahrer soll im Parkhaus eines Einkaufscenters durch gefährliche Fahrmanöver aufgefallen sein. Als ein Mitarbeiter ihn darauf anspricht, wird die Hand des 60-Jährigen in der Autoscheibe eingeklemmt.











Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag im Parkhaus eines Einkaufscenters an der Stammheimer Straße in Stammheim wohl Drift-Übungen gemacht. Wenig später soll er einen 60-jährigen Mitarbeiter mehrere Meter mitgeschleift und leicht verletzt haben.