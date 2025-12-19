60 ist das neue 60: RTL-Moderatorin Katja Burkard kündigt Comedy-Tour an

RTL-Moderatorin Katja Burkard geht auf Comedy-Tournee. In "60 ist das neue 60" möchte die "Punkt 12"-Moderatorin Menschen die Angst vorm Älterwerden nehmen.
Seit Jahrzehnten kennen TV-Zuschauerinnen und Zuschauer Katja Burkard (60) als Gesicht von "Punkt 12" bei RTL. Jetzt hat die 60-Jährige eine eigene Comedy-Tour angekündigt. Das Programm trägt den Titel "60 ist das neue 60", wie aus einem Instagram-Post hervorgeht. "60 ist das neue 60: Und warum es überhaupt nicht wehtut - Weshalb die Midlife-Crisis nur etwas für Jüngere ist" lautet auch der Titel eines Buches, das Burkard in diesem Jahr anlässlich ihres 60. Geburtstags auf den Markt gebracht hat.