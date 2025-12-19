60 ist das neue 60: RTL-Moderatorin Katja Burkard kündigt Comedy-Tour an

Seit Jahrzehnten kennen TV-Zuschauerinnen und Zuschauer Katja Burkard (60) als Gesicht von "Punkt 12" bei RTL. Jetzt hat die 60-Jährige eine eigene Comedy-Tour angekündigt. Das Programm trägt den Titel "60 ist das neue 60", wie aus einem Instagram-Post hervorgeht. "60 ist das neue 60: Und warum es überhaupt nicht wehtut - Weshalb die Midlife-Crisis nur etwas für Jüngere ist" lautet auch der Titel eines Buches, das Burkard in diesem Jahr anlässlich ihres 60. Geburtstags auf den Markt gebracht hat.

Katja Burkard will den Menschen Ängste nehmen Für ihr Bühnenprogramm verspricht das TV-Gesicht: "So! Die Katze ist aus dem Sack! Ich gehe LIVE auf Tour! Und da will ich vor allem mit euch lachen! Über die Dinge, die mir schon so passiert sind, aber auch über das, was jede Frau im Laufe von Wechseljahren, Älterwerden, Empty Nest, Beziehungswahnsinn und so weiter schon erlebt hat. Wenn ihr wollt, haben wir zusammen einen lustigen Abend."

Vier Termine werden in dem Instagram-Beitrag genannt. Los geht es am 21. Mai in Mönchengladbach. Der nächste Auftritt ist auf den 30. Mai in Hamburg terminiert. Am 3. Juni steht Burkard in Köln auf der Bühne. Am 6. Juni in Berlin. "Ehrlich. Witzig. Katja", soll das Programm laut dem auf Instagram geteilten Poster werden.

"Ich höre von vielen Frauen und auch Männern, dass der 60. Geburtstag für sie trotz ihrer guten Konstitution und dem Gefühl, mitten im Leben zu stehen, der Tag ist, den sie fürchten. Damit einhergeht die Angst, für die Gesellschaft unsichtbar zu werden und irgendwann bald in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Besonders Frauen machen sich diese Gedanken", schreibt Burkard im Vorwort ihres Buches "60 ist das neue 60". Diese Angst, so die Autorin weiter, wolle sie "allen gerne nehmen". Die heutige Ü-60-Generation habe nicht vor, "sich in absehbarer Zeit aus dem Leben auszuklinken".