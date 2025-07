5G-Ausbau in Stuttgart: Diese Litfaßsäule am Feuersee ist ein Handymast

Vodafone hat in Stuttgart die erste Litfaßsäule mit 5G-Technologie ausgerüstet und will so den Empfang im Westen verbessern – ganz ohne Antennen auf Wohnhäusern.

Von außen sieht sie aus wie eine stinknormale Litfaßsäule. Zumindest fast. Denn zugegeben – es gibt einen klitzekleinen Hinweis darauf, dass die Säule noch mehr kann, als nur eine übergroße Werbefläche für den Mobilfunkanbieter Vodafone zu sein: Auf dem Plakat, das im typischen Vodafone-Rot an der Säule hängt, steht in großen weißen Buchstaben „Die erste 5G-Litfaßsäule für Stuttgart“.

Ja, tatsächlich befindet sich am Stuttgarter Feuersee, an der Ecke des W&W-Gebäudes, ein Sendemast in Form einer Litfaßsäule. Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat die 5G-Säule vor kurzem eingeweiht – unter anderem im Beisein von OB Frank Nopper und dem Stellvertretenden Ministerpräsident Thomas Strobl.

„Die Mobilfunksäule am Feuerseeplatz ist der Startschuss für das Mobilfunk-Projekt, bei dem 100 Litfaßsäulen die digitale Infrastruktur der Landeshauptstadt nachhaltig verbessern sollen“, heißt es vom Mobilfunkanbieter Vodafone. Vodafone will damit das Standort-Problem für den Ausbau der Mobilfunktechnologie 5G lösen. Den besonders in den Innenstädten sei es oft schwierig, neue Standorte auf Dächern für Mobilfunk-Masten zu finden.

Die zu Funkmasten umfunktionierten Litfaßsäulen sollen eine schnellere und stabilere Mobilfunkverbindung gewährleisten. Dafür baut der Betreiber nach eigenen Angaben drei 5G-Antennen sowie die gesamte Technik, die sonst an den klassischen Masten angebracht ist, in das basilikaförmige Dach und den Betonkörper der Säulen ein. Die 5G-Säulen haben laut Vodafone einen Radius von 400 Metern, das Internet könne in diesem Umkreis bis zu 500 Megabit pro Sekunde erreichen.

Schnelles Internet rund ums Stadion in Stuttgart

Neue Säulen muss der Anbieter für seinen Litfaß-Funk aber nicht errichten. Stattdessen sollen bereits bestehende Säulen umfunktioniert werden. 600 Stück stehen verteilt über ganz Stuttgart, bis zu 100 Stück will Vodafone gemeinsam mit der Stuttgarter Firma Ilg-Außenwerbung zu 5G-Sendemasten ausbauen. Die Firma ist seit dem Jahr 2000 für die Bespielung der Werbesäulen zuständig. Die nächsten drei 5G-Litfaßsäulen seien für das Mercedes-Benz-Museum, die MHP Arena Stuttgart sowie den Bahnhof Bad Cannstatt geplant.