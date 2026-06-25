59. Verhandlungstag: Streit um Aussageerlaubnis einer Polizistin im Block-Prozess

Im Block-Prozess befragen die Verteidiger die Hauptermittlerin. Doch immer wieder stockt die Befragung, weil die Zeugin nichts zu parallelen Verfahren sagen darf. Das löst hitzige Diskussionen aus.
Hamburg - Im Block-Prozess pocht die Verteidigung weiter darauf, dass die Hauptermittlerin der Hamburger Polizei auch zu parallelen Verfahren in dem Fall aussagen darf. Die 44 Jahre alte Zeugin hatte bei vorherigen Prozesstagen zahlreiche Fragen mit der Begründung nicht beantwortet, dass sie für diese Bereiche keine Aussagegenehmigung habe.