Nach dem rätselhaften Todesfall in Berglen-Erlenhof (Rems-Murr-Kreis) gibt es neue Erkenntnisse: Die Obduktion des 58-jährigen Mannes ist abgeschlossen – und sie stützt die bisherige Annahme der Ermittler. Demnach stehen die festgestellten Verletzungen eindeutig im Einklang mit einem Sturz aus größerer Höhe. Hinweise auf Fremdeinwirkung haben sich nicht ergeben, so ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen auf Anfrage.

Der Mann war am Sonntagmorgen, 15. Februar, tot in einer Hofeinfahrt unterhalb eines Balkons gefunden worden. Schnell stand der Verdacht im Raum, er könnte aus rund acht Metern Höhe abgestürzt sein. Diese Vermutung hat sich nun erhärtet. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen ist ein tragischer Unfall „die absolut wahrscheinlichste Variante“. Auch Anzeichen für einen Suizid gebe es nicht.

„Wir ermitteln, um wirklich alles ausschließen zu können“

Trotzdem arbeiten die Beamten mit Hochdruck weiter. „Wir ermitteln, um wirklich alles ausschließen zu können“, heißt es vonseiten der Polizei. Derzeit werden noch digitale Spuren ausgewertet. So prüften die Ermittler bereits Router-Daten, um festzustellen, ob sich möglicherweise fremde Geräte in das WLAN des Todesopfers eingewählt hatten. Zudem nahmen sie Videoaufnahmen einer nahegelegenen Tankstelle unter die Lupe. Dabei geht es um die Frage, ob der Verstorbene selbst oder eine weitere Person auf den Aufzeichnungen zu sehen ist. „Beides traf nicht zu“, sagt der Polizeisprecher.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Erst wenn auch die letzten technischen Auswertungen erfolgt sind, wollen die Behörden den Fall endgültig bewerten. Alles deutet auf ein tragisches Unglück hin – doch die Polizei will jeden Zweifel ausräumen.