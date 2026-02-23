Ein 58-Jähriger starb in Berglen nach einem Balkonsturz. Die Obduktion untermauert die Unfall-Theorie. Doch die Polizei wertet weiter digitale Spuren aus.
Nach dem rätselhaften Todesfall in Berglen-Erlenhof (Rems-Murr-Kreis) gibt es neue Erkenntnisse: Die Obduktion des 58-jährigen Mannes ist abgeschlossen – und sie stützt die bisherige Annahme der Ermittler. Demnach stehen die festgestellten Verletzungen eindeutig im Einklang mit einem Sturz aus größerer Höhe. Hinweise auf Fremdeinwirkung haben sich nicht ergeben, so ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen auf Anfrage.