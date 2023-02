8 Rihanna mit sichtbarem Bäuchlein bei der Halftime Show – umgeben von ihren Tänzern. Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY

Sieben Jahre hat Rihanna nicht mehr auf der Bühne gestanden. Als musikalischer Pausenfüller gab sie beim Super Bowl ihr Comeback. Nach der Show schlagen die Spekulationen hoch: Ist der Popstar wieder schwanger?









Halbzeitpausen bei Sportveranstaltungen sind normalerweise dafür da, dass Spieler und Zuschauer kurz durchatmen und sich erholen können. Doch wer nach dem zweiten Viertel des Super Bowls die Waschräume aufsucht oder sich Snacks und Getränke organisiert ist selbst schuld: man verpasst das Beste. Beim größten Sportfest seit Erfindung des American Football trafen heuer übrigens die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Doch bei dem Spektakel gerät der Sport fast zur Nebensache. Die Darbietungen in der Halbzeit wurden im Laufe der Jahre ebenso aufregend wie das Spiel selbst – wenn nicht noch spannender.

Ein Auftritt bei der Halftime-Show gilt als große Ehre

Wenn die National Football League, kurz NFL, zum Superbowl ruft, lassen sich auch Weltstars nicht lange bitten. Die Liste der musikalischen Akteure der „Halftime Show“ liest sich wie ein „Who is Who“ der Gesangsbranche: Paul McCartney, Bruce Springsteen, Cher, Aerosmith, Phil Collins – und nun war die Reihe an Rihanna. Es gibt keine größere Plattform, die man als Musiker bespielen kann. Beim Finale der Football-Saison werden traditionell Einschaltquotenrekorde erzielt, ein 30-Sekunden-Werbeeinspieler kostet 7 Millionen Dollar, und ein Auftritt gilt als große Ehre. Eine Gage wird nicht gezahlt, die NFL erstattet nur die Auslagen. Den Geldsegen gibt es hinterher: ein Auftritt beim Ei-Spektakel gilt als äußerst nützlich für die Karriere und pusht Downloads und Plattenverkäufe.

Kein anderes Sportereignis in den nach Leibesübungen verrückten USA zieht die Leute so sehr in den Bann wie dieses eine Football-Spiel am Ende einer Saison. Jedes Jahr verfolgen mehr als 100 Millionen Menschen allein in den Vereinigten Staaten den Eiertanz um die Vince-Lombardi-Trophy live im Fernsehen. Das Finale um die Meisterschaft in der National Football League findet traditionell an einem Sonntag im Februar statt. Der Austragungsort wechselt.

Rihannas Comeback nach sieben Jahren – schwanger?

2023 wurde der Super Bowl im State Farm Stadium in Glendale ausgetragen. Die Arena steht in einem der zahlreichen Vororte der Stadt Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Und wie es sich für die Wüste gehört ging es heiß her. Die aus Barbados stammende R&B- und Pop-Sängerin Rihanna brannte ein Feuerwerk ab. Nach mehr als sieben Jahren Pause stand der US-Superstar zum ersten Mal wieder auf der Bühne. Ihr letztes Album stammt aus dem Jahr 2016. In der Zwischenzeit ist sie Mutter geworden, hat ein Unternehmen aufgebaut.

Robyn Rihanna Fenty alias Rihanna schwebt auf einer fliegenden Bühne ein, natürlich gesichert, sie trägt eine Art roten Arbeitsanzug. Um die Hüfte wird das Gewand von einem Gürtel gehalten. Darüber wölbt sich ein deutliches Bäuchlein – was sofort für Spekulationen sorgt: ist Rihanna etwa wieder schwanger? Umzingelt wird die 34-Jährige von einem Heer von Tänzern in weißen Ganzkörperanzügen, die in ihrem Kostüm auch im Corona-Testzentrum oder bei der Abteilung Spurensicherung bei der Polizei arbeiten könnten.

Bei „Diamonds“ funkelt das Stadion

Die neunmalige Grammy-Gewinnerin enttäuschte die Fans nicht und spielte eine Auswahl ihrer größten Hits: „Bitch Better Have My Money“, „Where have you been“, „We found love“, „Work“, Pour it up“, „Run this town“, „Umbrella“ und „Diamonds“. Dazwischen gab es eine Cover-Version „All of the Lights“ von Kanye West. Die Fans fanden’s toll: Model Cara Delevingne postete auf Instagram ein Foto von sich im Stadion. Sie trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Ein Rihanna-Konzert, unterbrochen von einem Football-Spiel. Seltsam, aber egal.“

Dazu gibt es das obligatorische Feuerwerk und am Schluss passend zum Song „Diamonds“ eine funkelnde Lightshow. Im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen und Vorgängern bei der Super Bowl Halftimeshow erspart sich Rihanna aufwendiges Gehopse. Sie trippelt wie beim Seniorentanz nur ein bisschen auf der Stelle. Für die optischen Effekte sind die Statisten zuständig. Da es die erste Halftime-Show von Neu-Sponsor Apple Music war durfte man von einem gewissen Anspruch ausgehen. Bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Super Bowl hat die Pop-Queen verraten, dass es 39 verschiedene Pläne bezüglich der Songs gegeben habe.

30 Jahre Spektaktel

Die Halbzeitshow war viele Jahre einfach nur eine Bühne für Cheerleader, Laienchöre und Blaskapellen der lokalen Universitäten – bis 1991 mit den New Kids on the Block zum ersten Mal ein Top-Act den Pausenfüller spielte. 1992 folgte Gloria Estafan. Doch die entscheidende Duftmarkte setzte Michael Jackson: Der King of Pop trat 1993 mit großem Brimborium im Rose Bowl Stadion in Pasadena auf, spielte einige seiner größten Hits und sang dann gemeinsam mit rund 3500 Kindern die von viel Pathos getragene Hymne „Heal the World“.

Pop statt Pinkelpause

Was da auf dem kalifornischen Kunstrasen geschah war fortan stilprägend. Pop statt Pinkelpause: Seitdem gilt die Show als weltweites Ereignis. Die Stars überlegen sich wilde Performances, marschieren mit Heerscharen von Tänzern und Musikern auf und destillieren aus ihren größten Erfolgen mithilfe spektakulärer Inszenierungen eine Essenz ihres Könnens. Und das alles in 15 bis 30 Minuten – ganz schön sportlich. Eine so große Bühne ist immer auch politisch, daher gibt es immer wieder mehr oder weniger offen transportierte Botschaften. 2017 in Houston sang Lady Gaga erst das vaterländische Lied „God Bless America“ und seilte sich dann fliegend vom Stadiondach ab – die musikalische Dosis Patriotismus traf auf eine Nation, die sich unter Präsident Trump zu spalten drohte.

2002, wenige Monate nach den Anschläge vom 11. September, wurden hinter U2-Frontmann Bono zum Song „Where the Streets Have No Name“ die Namen der Opfer eingeblendet.

Rihanna wurde schon einmal gefragt, ob sie beim Super Bowl auftreten möchte. Das war 2019. Doch sie sagte ab, um so gegen den Umgang mit dem schwarzen Quarterback Colin Kaepernick zu protestieren. Kaepernick hatte mit seinem Kniefall bei der US-Hymne im August 2016 eine Protestwelle in der NFL gegen Polizeigewalt und die Unterdrückung schwarzer Mitbürger ausgelöst. Seit seinem Abschied von den San Francisco 49ers im März 2017 nahm ihn kein Team mehr unter Vertrag. Im Februar 2019 kam es zu einer außergerichtlichen Einigung mit der NFL. Über die Höhe der Abfindung wurde Stillschweigen vereinbart. Auch Pink und die Rapperin Cardi B erteilten der NFL eine Absage. Stattdessen spielten Maroon 5.

Was war die beste Show ever?

In Fankreisen wird gerne diskutiert: Welches war die beste Halftime-Show ever? Jennifer Lopez 2020 in Miami in einem Hauch von silbernem Nichts, erst an der Poledance-Stange und dann im Duett mit der ganz in Gold gewandeten Shakira, zusammen „Let‘s get loud“ intonierend ? Oder war es die gemeinsame Version von „Uptown Funk“, 2016 im Levi’s-Stadion im kalifornischen Santa Clara gesungen von Coldplay-Sänger Chris Martin, Bruno Mars und Beyoncé? Oder der prunkvolle Auftritt von Madonna 2012 in Indianapolis? Rihannas Auftritt war da leider eher brav. Dafür könnte sie in anderer Hinsicht Maßstäbe gesetzt haben: als erste Schwangere auf der NFL-Bühne.

