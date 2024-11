4 Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: SDMG/ / Kohls

Ein 56-Jähriger wird am Freitagmittag in Hochdorf (Kreis Esslingen) angegriffen. Dabei wird er so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verstirbt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest und sucht nach Zeugen.











Die Polizei sucht Zeugen zu einem Tötungsdelikt, das sich am Freitagmittag in der Kirchheimer Straße in Hochdorf (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Wie die Beamten berichten, habe ein 24 Jahre alter Mann um die Mittagszeit einen 56-Jährigen unter anderem mit einem scharfen Gegenstand attackiert. Daraufhin flüchtete der Angreifer in Richtung Notzingen/Wernau. Zeugen alarmierten die Polizei. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den schwer verletzten 56-Jährigen, der trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte verstarb. Im Verlauf der Fahndung, an der neben zahlreichen Einsatzkräften auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der 24-Jährige als Tatverdächtiger festgenommen werden. Lesen Sie auch Die Männer wohnten nicht in einer nahe gelegenen Asylunterkunft Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen haben die Ermittlungen zu den unbekannten Hintergründen und dem Ablauf der Tat aufgenommen. Die Kriminalpolizei sucht dabei nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0 entgegen. Erste Informationen, wonach die beiden Männer Bezug zu einer nahe gelegenen Asylunterkunft gehabt haben sollen, bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion nicht.