56-Jährige von Werksbus überrollt: Tödlicher Busunfall: Mercedes-Kollegen erhalten Seelsorge

Am Tag eins nach dem tödlichen Busunfall im Mercedes-Werk in Sindelfingen sitzt der Schock bei allen Betroffenen noch immer tief. Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr waren eine 56-jährige Mercedes-Mitarbeiterin und ihr 57-jähriger Arbeitskollege an einer Haltestelle einer nur im Werk verkehrenden Buslinie ausgestiegen. Der Bus wendete darauf auf einem nahe gelegenen Parkplatz und fuhr in entgegengesetzter Richtung auf derselben Straße. Dabei erfasste er die beiden Fußgänger aus ungeklärter Ursache. Die 56-Jährige erlag an der Unfallstelle ihren Verletzungen, der 57-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus.