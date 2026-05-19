2027 wird ein großes Jahr für Bernhard Brink: Der Schlagersänger feiert seinen 75. Geburtstag und sein 55-jähriges Bühnenjubiläum. Das will er mit seinen Fans auf einer Abschiedstournee zelebrieren.

Bernhard Brink (74) sagt der Bühne Lebewohl. Der Schlagersänger hat eine Abschiedstournee mit dem Titel "Danke für die Zeit" für 2027 angekündigt. Dabei stehen gleich mehrere Jubiläen an: Im kommenden Jahr wird er 75 Jahre alt und feiert 55 Jahre auf der Bühne. Das teilte er in einem Instagram-Beitrag mit, in dem er auch die Tourdaten veröffentlichte. Demnach will er die Meilensteine zusammen mit seinen Fans feiern - unter anderem in Dresden, Hamburg, Bremen und Berlin. Los geht es am 3. September 2027 in Halle (Saale), am 20. Oktober 2027 findet das Abschlusskonzert in Rosenheim statt.

Er werde "mit allen Hits im Gepäck, meinen persönlichen Geschichten und emotionalen Momenten" auftreten, verspricht Brink. "Ich freue mich, euch dort zu sehen. Danke für EURE Zeit", heißt es weiter. Der Ticketvorverkauf für die Tournee ist bereits gestartet.

Abschied von der Bühne, nicht von der Musik

Trotz Bühnenabschied wird Brink sich nicht ganz aus dem Musikgeschäft zurückziehen. Es sei "kein Karriereende", sagte er laut "t-online" bei einer Pressekonferenz in Berlin, bei der er die Tournee ankündigte. "Ich werde weiter Musik machen. Aber eine Tournee wird es in der Form nicht mehr geben", zitiert ihn das Portal. Im Rahmen der Konzertreise werde es "einige Überraschungen" geben, erklärte er.

Bernhard Brink begann seine Musikkarriere in den 1970er-Jahren, sein erstes Album "Ich bin noch zu haben" erschien 1976. Bekannt wurde er durch Lieder wie "Liebe auf Zeit", "Blondes Wunder" und "Ich wär' so gern wie du". Sechsmal trat er beim nationalen ESC-Vorentscheid an, scheiterte jedoch jeweils. Später moderierte er zudem einige Schlagershows im Fernsehen und Radio.