2027 wird ein großes Jahr für Bernhard Brink: Der Schlagersänger feiert seinen 75. Geburtstag und sein 55-jähriges Bühnenjubiläum. Das will er mit seinen Fans auf einer Abschiedstournee zelebrieren.
Bernhard Brink (74) sagt der Bühne Lebewohl. Der Schlagersänger hat eine Abschiedstournee mit dem Titel "Danke für die Zeit" für 2027 angekündigt. Dabei stehen gleich mehrere Jubiläen an: Im kommenden Jahr wird er 75 Jahre alt und feiert 55 Jahre auf der Bühne. Das teilte er in einem Instagram-Beitrag mit, in dem er auch die Tourdaten veröffentlichte. Demnach will er die Meilensteine zusammen mit seinen Fans feiern - unter anderem in Dresden, Hamburg, Bremen und Berlin. Los geht es am 3. September 2027 in Halle (Saale), am 20. Oktober 2027 findet das Abschlusskonzert in Rosenheim statt.