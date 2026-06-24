54. Straßenfest: Vier Tage Ausnahmezustand in der Backnanger Innenstadt

Mit Böllerschüssen vom Stadtturm beginnt am Freitag, 26. Juni, um 19 Uhr das 54. Backnanger Straßenfest. Vier Tage lang wird die Innenstadt zur Festmeile.
Schon bald hallen laute Böllerschüsse über die Dächer der historischen Innenstadt, dann ist klar: In Backnang beginnt die Zeit des Straßenfests. Am Freitag, 26. Juni, um Punkt 19 Uhr gibt die Schützengilde vom Stadtturm traditionell das Signal zum Auftakt des ältesten und größten Straßenfests im Ländle. Anschließend eröffnet Oberbürgermeister Maximilian Friedrich die Feiertage offiziell mit launiger Festrede und möglichst präzisem Fassanstich.