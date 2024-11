54. Benefizaktion startet: Wie die Aktion Weihnachten in Notlagen hilft

Ein alleinstehender Mann wird in einem Wohnheim für Wohnungslose angegriffen und bricht sich das Bein – er benötigt in der Folge pflegerische Unterstützung. Doch der 60-Jährige ist nicht krankenversichert. Die Kosten sind zwar mit knapp 100 Euro nicht hoch, aber zu hoch für den kranken Mann. Was also tun? Eine Sozialarbeiterin des Wohnheims hat sich in dem Fall an die Benefizaktion Aktion Weihnachten gewandt mit der Bitte, hier einzuspringen.

Eine Alleinerziehende flieht mit der Tochter vor dem gewalttätigen Partner. Sie hat nur zwei Koffer dabei, als sie ihr altes Leben verlässt. Die neue Wohnung, die sie nach dem Aufenthalt im Frauenhaus bezieht, ist komplett leer. Auch in der Küche fehlen Schränke und Geräte. Das Kinderschutzzentrum bittet die Aktion Weihnachten um Unterstützung.

Schließlich ist da eine Witwe, Mutter von fünf Kindern, die nicht nur mit der Trauer, sondern auch mit Geldproblemen kämpft, weil ihr Mann ihr Schulden hinterlassen hat. Als ihre Waschmaschine kaputtgeht und sie die Wäsche für sechs Personen per Hand waschen muss, spitzt sich die Lage zu.

Spenden unserer Leserinnen und Leser sind die Grundlage

Das sind nur drei aktuelle Beispiele, die zeigen, wie unterschiedlich die Notlagen sind, in denen die Aktion Weihnachten ins Spiel kommt. Seit 53 Jahren leistet die Benefizaktion unserer Zeitung unkompliziert Nothilfe – in Kooperation mit sozialen, lokalen Organisationen wie der Evangelischen Gesellschaft und der Caritas. Diese prüfen die Bedürftigkeit in jedem Einzelfall.

Gegründet wurde die Aktion Weihnachten ursprünglich von der Lokalredaktion der Stuttgarter Nachrichten, inzwischen sind auch die Cannstatter Zeitung und der Böblinger Bote beteiligt. Getragen wird der Verein, dessen Mitglieder ehrenamtlich tätig sind, von den großzügigen Spenden unserer Leserinnen und Leser sowie engagierter Unternehmen und Stiftungen aus Stuttgart und der Region. Sie ermöglichen der Benefizaktion, Mitmenschen in der Krise zur Seite zu stehen – und das inzwischen nicht mehr nur in der Weihnachtszeit, sondern das gesamte Jahr über. Die Aktion ist für Menschen da, die von Armut betroffen sind, die krank sind, die eine Behinderung haben, die einen Schicksalsschlag verkraften müssen.

14 Prozent der Kinder sind bürgergeldberechtigt

Auch in diesem Jahr hat der Vorstand des Vereins dabei festgestellt, dass die sozialen Träger erneut auffällig oft um Hilfe für Alleinerziehende bitten. Gerade diese Gruppe ist in Stuttgart besonders von Armut bedroht. Knapp 7470 Haushalte beziehen Bürgergeld – davon stellen Alleinerziehende mehr als die Hälfte (54 Prozent). Ganze 14 Prozent der Kinder unter 15 Jahren sind bürgergeldberechtigt – bei Personen zwischen 15 und 65 Jahren sind es dagegen mit sieben Prozent nur halb so viele. Das Statistische Amt der Stadt hat diese Zahlen für das Jahr 2023 in dieser Woche veröffentlicht. Es sind Zahlen, die zu den Geschichten passen, die die Aktion Weihnachten täglich erreichen.

Diese beiden Grundschüler finden den Toberaum aus der Arche klasse. Foto: vv

Die Benefizaktion hilft Menschen in Not aber nicht nur über die Einzelfallhilfe, sondern auch über soziale Projekte. Im vergangenen Jahr haben wir zum Beispiel den Ausbau eines Toberaums der Stuttgarter Arche finanziert – eine Einrichtung, die überdurchschnittlich viele Kinder besuchen, die von Armut betroffen sind. Der Raum ist nun mit Matten ausgelegt und wird – wovon wir uns ein Bild machen konnten – ausgiebig genutzt. Die Telefonseelsorge konnte dank der Benefizaktion ihre wichtigen Fortbildungen für Ehrenamtliche finanzieren – und die Kinderstiftung ihre Samstagsschule für geflüchtete Kinder aus der Ukraine anbieten.

Von der tiergestützten Pädagogik bis zum Weihnachtsessen

Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen einige ausgewählte Vorhaben besonders ans Herz legen. Immer samstags lesen Sie in unserem täglichen Schaufenster zur Benefizaktion über Projekte, die wir finanzieren wollen: Darunter ist zum Beispiel die tiergestützte Pädagogik der Albert-Schweitzer-Schule. Diese kommt Kindern zugute, die auf emotionaler Ebene Förderbedarf haben. Die Aktion Weihnachten ermöglicht darüber hinaus dem Verein Funk e. V. den Kauf von besonderen Kinderrollatoren, die im Stuttgarter Olgahospital zum Einsatz kommen, wenn Kinder zum Beispiel nach einer Operation wieder mobilisiert werden müssen. Auch den Einbau einer neuen Küche im KiFu-Kindertreff in Bad Cannstatt wollen wir finanzieren – als Beitrag dafür, dass die betreuten Kinder aus der Neckarvorstadt auch in Zukunft ein gesundes Abendessen erhalten können.

Beim Kindertreff in Bad Cannstatt wird abends zusammen gegessen. Foto: Max Kovalenko/Max Kovalenko

Von häuslicher Gewalt betroffene geflüchtete Frauen, die mit ihren Kindern in einer geschützten Einrichtung leben, sollen ebenfalls profitieren, indem sich ihre Betreuung verbessert. Unterstützung haben wir bereits der Bürgerstiftung zugesagt, die gemeinsam mit Harrys Bude und dem Verein Helfende Hände am zweiten Weihnachtsfeiertag ein öffentliches „Weihnachtszimmer“ veranstaltet – für Bedürftige, die sich nach einer warmen Mahlzeit in weihnachtlicher Stimmung sehnen. Wir bitten Sie herzlich um Unterstützung.

