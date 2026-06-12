„54, 74, 90, 2006“ – Sportfreunde-Stiller-Doku in der ARD

Sie lieferten den Soundtrack für das Sommermärchen 2006 – jetzt feiern die Sportfreunde Stiller Bandgeburtstag mit dem Album „Happy Birthday“ und bekommen ein Geschenk.
Der zentrale Satz des Films ist wohl dieser: „Ohne Freundschaft würde das bei uns nicht gehen.“ Die Sportfreunde Stiller feiern in diesem Jahr Bandjubiläum. Und dafür bekommen sie von der ARD eine Dokumentation geschenkt, die vor allem zeigt: Das sind nicht nur 30 Jahre Musik, sondern auch 30 Jahre Freundschaft. Oder, wie es im Film heißt: „Wir sind immer noch hier.“