529 Namen: Veronica Ferres erhält Einladung der Oscar-Akademie

Veronica Ferres erhält eine besondere Anerkennung: Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences lädt die Schauspielerin ein, Mitglied zu werden. Sie gehört damit zu 529 Filmschaffenden, die in diesem Jahr in den Kreis der Oscar-Akademie aufgenommen werden sollen.
Veronica Ferres (61) darf sich über eine besondere Ehre der Oscar-Akademie freuen: Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat die Schauspielerin eingeladen, Teil der Organisation zu werden. Das geht aus einer Mitteilung der Academy vom 24. Juni hervor. Ferres wird darin in der Sparte der Schauspielerinnen und Schauspieler geführt, aufgeführt sind die Filme "The Comedian" und der deutsche Klassiker "Schtonk!".