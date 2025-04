52 Jahre nach erstem Chart-Erfolg: Elton John feiert zehntes Nummer-eins-Album - fühlt sich außergewöhnlich an

Elton John (78) hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Mit seinem Kollaborationsalbum "Who Believes In Angels?", das er gemeinsam mit US-Country-Star Brandi Carlile (43) aufgenommen hat, landete er jetzt zum zehnten Mal auf Platz eins der UK-Charts. "Es fühlt sich außergewöhnlich an, dass meine Karriere so lange anhält", sagte der Sänger gegenüber der BBC.

Es fühle sich "immer gut an, die Charts anzuführen, egal wo. Und bei diesem Album bin ich besonders begeistert, weil ich denke, es ist das beste Album, das ich seit langer Zeit gemacht habe", so die Musiklegende weiter. Seine neue Platte wurde gemäß der BBC in Großbritannien in den ersten zwei Tagen bereits über 15.000 Mal verkauft wurde und ist besonders bei Vinyl-Käufern beliebt.

Zehn Nummer-eins-Alben in fünf Jahrzehnten

Elton Johns Erfolgsgeschichte in den Charts begann bereits vor 52 Jahren. Sein erstes Nummer-eins-Album "Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player" setzte sich 1973 an die Spitze. Im selben Jahr gelang ihm das Kunststück mit "Goodbye Yellow Brick Road" gleich noch einmal. Es folgten "Caribou" (1974) und "Elton John's Greatest Hits" (1974).

Nach einer längeren Chart-Pause eroberte er Ende der 80er-Jahre mit "Sleeping With The Past" (1989) und "The Very Best Of Elton John" (1990) erneut die Spitzenposition. In den letzten Jahren bewies der Ausnahmekünstler, dass er nichts von seiner Relevanz eingebüßt hat: "Good Morning To The Night" (mit Pnau, 2012), "Diamonds" (2017) und "The Lockdown Sessions" (2021) komplettierten seine Sammlung, bevor nun "Who Believes In Angels?" die zehn vollmacht.

Mit dieser Bilanz steht John jetzt auf einer Stufe mit Abba, Queen, Kylie Minogue und Michael Jackson, die ebenfalls jeweils zehn Nummer-eins-Alben in Großbritannien vorweisen können. Die Spitzenposition teilen sich die Beatles und Robbie Williams mit jeweils 15 Spitzenreitern.

Kein neues Album ohne Brandi Carlile

Das neue Album - Johns 42. in den Top Ten - hätte es aber beinahe gar nicht gegeben. In einem Interview mit Zane Lowe für Apple Music 1 gestand der Musiker: "Wenn ich nur eine weitere Elton-John-Platte gemacht hätte, hätte ich mich umgebracht." Er betonte, er wollte "nicht noch einmal dasselbe Album machen" und stattdessen etwas Neues wagen. Die Zusammenarbeit mit Brandi Carlile sei deshalb genau richtig gewesen: "Ich brauchte ihr Talent, ihre Energie, ihren Humor und ihre brillanten Texte."

Die Entstehung des Albums, das von Kritikern als "spätes Karrierehoch" gelobt wird, gestaltete sich allerdings nicht reibungslos. Eine Dokumentation auf YouTube zeigt, wie John während der Aufnahmen Kopfhörer zu Boden warf, seine Mitarbeiter anschrie, Songtexte zerriss und damit drohte, das Projekt aufzugeben. Gegenüber der BBC erklärte er nun, er sei "nervös" und "reizbar" gewesen, teilweise wegen seiner gesundheitlichen Probleme, aber auch wegen der Zusammenarbeit im Studio mit Carlile, Produzent Andrew Watt (34) und seinem langjährigen Texter Bernie Taupin (74).

"Es war eine enorme Herausforderung, diese vier Leute zusammenzubringen", sagte John. "Ich denke, meine Nervosität, meine Unsicherheiten und meine Zweifel führten zu einigen schlechten Verhaltensmomente, die einfach auf Frustrationen innerhalb von mir selbst zurückzuführen waren."