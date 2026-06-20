52 Folgen: Pippi Langstrumpf bekommt neue Animationsserie

Pippi Langstrumpf kehrt zurück: StudioCanal entwickelt mit den "Paddington"-Machern eine animierte Serie über die rothaarige Heldin. Geplant sind 52 Folgen, produziert wird ab Oktober.
Pippi Langstrumpf erobert die Bildschirme zurück: Das Filmstudio StudioCanal entwickelt eine animierte Fernsehserie über die wohl bekannteste Heldin der Kinderliteratur. Wie unter anderem "Variety" berichtet, holt sich das Studio dafür seinen "Paddington"-Partner Heyday Films, das Animationshaus Submarine sowie die Astrid Lindgren Company an Bord. Geplant sind 52 Folgen à elf Minuten, umgesetzt als 3D-CGI-Animation. Die Produktion soll im Oktober beginnen.