1 Evelyn Burdecki wehrt sich gegen sexuelle Belästigung Foto: imago images / Oliver Langel

Evelyn Burdecki hat genug: Sie bekommt geschätzte 500 Penisbilder täglich zugeschickt - ungefragt und von wildfremden Männern. Nun wehrt sich die Dschungelkönigin und geht damit an die Öffentlichkeit.

Auf Instagram und in einem Interview mit dem TV-Sender RTL hat Evelyn Burdecki (30) jetzt öffentlich gemacht, dass sie im Internet massiver sexueller Belästigung ausgesetzt ist. Demnach bekommt der Reality-Star über Instagram nach eigener Schätzung täglich etwa 500 Penisbilder, sogenannte Dickpics, von fremden Männern zugeschickt. "Wenn diese Männer auf die Straße gehen und eine Frau sehen, holen sie ja auch nicht ihr Genital raus", erzählt die Dschungelkönigin fassungslos.

Nun geht sie noch einen Schritt weiter und kündigt auf Instagram an, die "Perversen auf Insta" künftig bei der Polizei anzuzeigen und öffentlich zu outen. "In dem Fall meine ich euer feiges Gesicht, über den traurigen Rest spricht man eh nicht! Niemand, ob eine öffentliche Person oder nicht, sollte sich so ekelhaften Situationen ausgesetzt fühlen! Schämt euch!"

Der Schritt, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, fiel Burdecki wohl nicht leicht. Im RTL-Interview wird klar, dass sie damit auch anderen Frauen Mut machen möchte: "Man sollte halt nur darüber reden. Das ist ganz wichtig, finde ich, dass man das anspricht und sich nicht dafür schämt, wenn man so was geschickt bekommt auf Instagram, sondern darüber spricht und ja, sich irgendwie auch Hilfe holt. Wenn das zu viel wird oder man gar nicht mehr damit klar kommt, weil man jeden Tag sowas bekommt."