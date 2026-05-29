Was braucht es für ein würdevolles Leben im Alter? Die Ferry-Porsche-Stiftung zeichnet beispielhafte Projekte aus.
Unter dem Motto „Gemeinsam älter – gemeinsam stärker“ vergibt die Ferry-Porsche-Stiftung in diesem Jahr eine halbe Million Euro für Projekte, die älteren Menschen ein aktives, selbstbestimmtes und würdevolles Leben in Gemeinschaft helfen zu ermögliche. Die Stiftung konzentriert sich dabei, wie bei den Ausschreibungen in den Vorjahren, auf die Unternehmensstandorte Baden-Württemberg und Sachsen. Die Zahl der Bewerbungen ist auf 200 beschränkt.