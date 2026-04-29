Familie Bernhard ist seit 2008 eng mit der Laufveranstaltung verbandelt – Vater Klaus hat als Orga-Mitglied schon allerhand erlebt, Mutter Ute lässt ihre Kreativität einfließen.
Der Waldmeisterlauf kann eine Woge sein. Eine Welle, die einen mitreißt – ob man will oder nicht. Ute und Klaus Bernhard haben das erlebt. „Wir waren 2008 in Warmbronn und haben ein Haus besichtigt, das wir eventuell kaufen wollten“, erzählt Ute Bernhard, „da haben wir die Plakate gesehen.“ Und damit war die Leidenschaft der Bernhards für das Lauf-Spektakel geboren.