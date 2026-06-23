50. Waiblinger Altstadtfest: Drei Tage Livemusik, Cocktails und Action in den Altstadtgassen

Drei Tage Party mit Livebands auf acht Bühnen, mittelalterlichem Treiben auf der Brühlwiese, vielen Aktionen für Familien und erstmals der Gelegenheit zu einer Zeitreise: Mehr als 30 Vereine und Institutionen mischen bei der 50. Ausgabe des Waiblinger Altstadtfests mit, das offiziell am Freitagabend ab 19 Uhr auf dem Elsbeth- und Hermann-Zeller-Platz beginnt. Hier sorgt das Städtische Orchester für die Musik, das Programm mit dem Motto „Zukunft“ gestaltet dieses Mal der Jugendgemeinderat. Bis zum Sonntagabend wird dann mehr oder weniger durchgefeiert. Eines kann man mit Sicherheit schon jetzt sagen: es wird heiß hergehen.

Die Vorbereitungen für das dreitägige Stadtfest haben schon Anfang der Woche begonnen – manche Durchfahrten sind bereits gesperrt und die ersten Stände aufgebaut. Bereits ab Donnerstag, 25. Juni, 17 Uhr, ist die Ein- und Ausfahrt in die Innenstadt dann nicht mehr möglich. Die Sperrungen dauern bis zum Tag nach dem Fest, das heißt bis Montag, 29. Juni, gegen 13 Uhr, an. Aus Sicherheitsaspekten wird es während der Festtage an mehreren Zufahrten zur Altstadt Fahrzeugsperren geben. Der Wochenmarkt am Samstag, 27. Juni, fällt ersatzlos aus.

Neues Angebot: „Klassentreffen“ beim Hochwachtturm

Bei der 50. Ausgabe des Altstadtfests können sich Besucher auf Klassiker und einige Neuheiten freuen. Wie immer sorgen verschiedenste Livebands für Stimmung in den Altstadtgassen – von der AC/DC-Coverband über die Reservisten Bigband bis zu serbischer Musik, italienischen Hits und einem Konzert der Kinderchöre an der Michaelskirche samt Band am Samstag ab 15.30 Uhr ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei. „Waiblingen rockt“ heißt es auch am Samstag von 15 Uhr bis 17 Uhr auf der Bühne des Rathausplatzes: Zwei Schulbands, eine Band der Musikschule Unteres Remstal und ein Indiepop-Duo sorgen dort füt Stimmung.

Schwertkampf auf der Brühlwiese in Waiblingen: Das Staufer Spektakel feiert den 18. Geburtstag und lockt diesmal mit einigen Besonderheiten. (Archivbild) Foto: Gottfried Stoppel

Ebenfalls am Samstag läuft von 11 bis 17 Uhr ein Kinderflohmarkt in der Langen Straße – ohne Anmeldung. Für Kinder bis 14 Jahre heißt es: Einfach eine Unterlage ausbreiten, Playmobil, Lego und Co. „in Szene setzen“ und auf Kundschaft warten. Am Samstag und Sonntag, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr, bietet der Heimatverein Waiblingen die Gelegenheit, sich das Treiben in den Gassen von oben anzusehen. Während dieser Zeit ist der Hochwachtturm für Besucher geöffnet. Gleich nebenan, zwischen Hochwachtturm und Zehnthof, sind Plätze für das neue Angebot „Klassentreffen“ reserviert. Zum 50. Altstadtfest soll Waiblingen nämlich zum Treffpunkt für ehemalige Klassen und Jahrgänge werden, die hier Erinnerungen teilen, frühere Weggefährten treffen und gemeinsam feiern können.

Zu einem Blick in die Zukunft lädt hingegen der Jugendgemeinderat ein. Noch bis zum 25. Juni haben Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit, per Smartphone und anonym unter der Adresse https://go.waiblingen.de/JGR-Umfrage ihre Ideen rund um das Altstadtfest zu teilen und bei der Umfrage „Altstadtfest der Zukunft“ mitzumachen. Die Umfrage dauert etwa zwei Minuten und beschäftigt sich unter anderem mit Fragen zu Musikrichtungen, Essen und Drinks, Nachhaltigkeit sowie neuen Ideen für das Altstadtfest der Zukunft. Die Ergebnisse der Umfrage werden während des Altstadtfests von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juni, auf dem Infoscreen der Geschäftsstelle des Jugendgemeinderats in der Schmidener Straße 2 präsentiert.

Staufer Spektakel mit Steampunk-Band und Zeitreise-Pass

Speziell an Jugendliche richtet sich auch das Angebot „VIP Lounge“ am Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 22 Uhr. Dann bietet die Mobile und Offene Jugendarbeit der städtischen Kinder- und Jugendförderung auf der Erleninsel beim Bädertörle Jugendlichen ab 14 Jahren kostenfreie alkoholfreie Getränke, Snacks, Sitzgelegenheiten und Lademöglichkeiten für ihre Smartphones sowie Live-Bands und die Möglichkeit, beim legendären Klimmzugstangen-Contest zu zeigen, was in ihnen steckt. Ein Ort zum Treffen, Austauschen und Entspannen mitten im Festtrubel.

Das Staufer Spektakel auf der Brühlwiese feiert seinen 18. Geburtstag – dieses Mal mit einem besonderen Programm, bei dem es „über den Tellerrand des klassischen Mittelalters hinaus“ blickt. Soll heißen: neben den beliebten mittelalterlichen Marktständen und Gastroangeboten, den Vorführungen im Schwertkampf und der Chance für Besucher, sich im Axtwerfen und Bogenschießen zu beweisen, gibt es in diesem Jahr auch die Gelegenheit zu einer Zeitreise. Dazu öffnet am Samstag auf dem Mittelaltermarkt das „Amt für Ætherangelegenheiten“ als Anlaufstelle für alle, die schon immer mal eine Zeitreise unternehmen wollten. Das Amt versieht die dort erhältlichen Zeitreise-Pässe mit den nötigen Stempeln und schon kann es losgehen – in die Welt des Steampunk. Sie stellt dar, wie sich Menschen im 19. Jahrhundert die Zukunft vorgestellt haben und ist voller verrückter Erfinder, eleganter Ladies und schneidiger Gentlemen.

Ein Höhepunkt wird dann wohl am Samstagabend ab 19 Uhr der „Zug des Marktvolkes“ sein. Unter dem Credo „Nicht nur zuschauen. Mitmachen!“ sind alle Besucherinnen und Besucher in Gewandung – sei es im Kettenhemd, als Wikinger, Steampunk oder Fantasy – herzlich eingeladen, die Barriere zwischen Publikum und Akteuren einzureißen und sich in den Zug einzureihen. Mit dabei sind dann auch Gäste aus Waiblingens Partnerstadt Jesi, eine historische Gruppe aus dem traditionsreichen Palio di San Floriano wird Teil des Staufer Spektakels sein.