50. Waiblinger Altstadtfest: Drei Tage Livemusik, Cocktails und Action in den Altstadtgassen

Das 50. Altstadtfest verspricht drei Tage Ausnahmezustand. Highlights sind ein „Klassentreffen“-Bereich für ehemalige Schulklassen und eine Zeitreise ins Steampunk-Zeitalter.
Drei Tage Party mit Livebands auf acht Bühnen, mittelalterlichem Treiben auf der Brühlwiese, vielen Aktionen für Familien und erstmals der Gelegenheit zu einer Zeitreise: Mehr als 30 Vereine und Institutionen mischen bei der 50. Ausgabe des Waiblinger Altstadtfests mit, das offiziell am Freitagabend ab 19 Uhr auf dem Elsbeth- und Hermann-Zeller-Platz beginnt. Hier sorgt das Städtische Orchester für die Musik, das Programm mit dem Motto „Zukunft“ gestaltet dieses Mal der Jugendgemeinderat. Bis zum Sonntagabend wird dann mehr oder weniger durchgefeiert. Eines kann man mit Sicherheit schon jetzt sagen: es wird heiß hergehen.