50. Verhandlungstag: Mutmaßliche Entführerin schildert Tat im Block-Prozess

In Hamburg beginnt die mit Spannung erwartete Vernehmung einer wichtigen Zeugin aus Israel – sie soll an der Entführung beteiligt gewesen sein. Vor Gericht erzählt die Frau von der Vorgeschichte.
Hamburg - Im Block-Prozess hat eine Zeugin aus Israel unter Tränen die Vorgeschichte der mutmaßlichen Entführung erzählt. Anfangs sei es darum gegangen, so viele Informationen wie möglich für ein Gerichtsverfahren im Sorgerechtsstreit zu sammeln, sagte die 51-Jährige vor dem Landgericht Hamburg laut Übersetzung. Doch der Druck sei im Laufe der Zeit immer größer geworden. Christina Block habe von dem Plan, die Kinder aus Dänemark zurückzuholen, gewusst.