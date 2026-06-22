50. Stuttgarter Schwimmfest: 2990 Einzel- und 84 Staffelstarts mit sechs Nationen

Auch bei der 50. Auflage des Internationalen Stuttgarter Schwimmfestes des TB Cannstatt herrschte am Wochenende einmal mehr Hochbetrieb.

Auch bei der 50. Auflage des Internationalen Stuttgarter Schwimmfestes im Untertürkheimer Inselbad herrschte am Wochenende einmal mehr Hochbetrieb. 28 Vereine, darunter 16 ausländische Vereine aus fünf Nationen, sorgten dafür, dass insgesamt 481 Athleten 2990 Einzel- und 84 Staffelstarts absolvierten. Es wären gar mehr geworden, wenn das Team aus Ägypten nicht durch Abwesenheit geglänzt hätte – dieses hatte zwar gemeldet, war aber nicht erschienen.

Aber kein Grund zum Ärgern, die Jubiläumsveranstaltung des TB Cannstatt lief wieder reibungslos ab und der Veranstalter erhielt von vielen Seiten Lob. Lob gab’s auch von TBC-Schwimmabteilungsleiterin Edeltraud Kowalski, die bereits bei der ersten Auflage der Veranstaltung dabei war, an die Adresse der Teilnehmer: „Es war beeindruckend, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer trotz großer Hitze ihren sportlichen Ehrgeiz stets hochgehalten haben. Wir haben spannende Wettkämpfe gesehen mit teils herausragenden Leistungen. Dank an die vielen Helferinnen und Helfer, das 50. Internationale Stuttgarter Schwimmfeste wären ohne so viel ehrenamtliches Engagement niemals möglich gewesen.“

TBC-Abteilungsleiterin Edeltraud Kowalski mit ihrem Stellvertreter Tobias Feiner. Foto: Günter Bergmann

Aus sportlicher Sicht gab es gleich mehrerer Veranstaltungsrekorde: Aaliyah Schiffel (SSG Leipzig) über 200 m Brust und 100 m Brust, Karl von Thun (SV 1919 Grimma) über 200 m Schmetterling und 200 m Freistil sowie Danylo Prokhorov vom irischen Trojan Swimming Club über die 50 m Rücken sowie 16 Altersklassenrekorde. Schiffel und von Thun sorgten auch in Addition von fünf Strecken für die besten Einzelergebnisse.

Den Pokal für die schnellsten männliche Staffel über die 4 x 100 m Lagen sicherte sich der SV 1919 Grimma. Die SV Region Stuttgart war über die 4 x 100 m Lagen bei den Frauen ebenso wenig zu besiegen, wie in den beiden 100 m Freistil Staffeln. Beim Nachwuchspreis war die SV Region ebenfalls obenauf, gefolgt vom englischen Team Winchester City Swimming Club und dem SV 1919 Grimma.

Den Ehrenpreis der Stadt Stuttgart erhielten die beiden Vereine aus Nigeria, IC Marlins und Ikoyi Club 1938. Der Preis geht stets an das Team mit der längsten Anreise.