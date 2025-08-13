50 Millionen Views: Wednesday: Netflix bestätigt gewaltigen Erfolg von Staffel zwei

Auch die zweite "Wednesday"-Staffel begeistert das weltweite Netflix-Publikum: Auf 50 Millionen Views kommen die neuen Episoden mit Jenna Ortega.
Seit dem 6. August ist die zweite Staffel von "Wednesday" auf Netflix verfügbar. Die Premiere wurde 2022 zum gewaltigen Erfolg für den Streamingdienst. Mit über 252 Millionen Views - also geschauten Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie - liegt die erste Staffel auf Platz eins der ewigen Netflix-Charts der am meisten gestreamten englischsprachigen Serien. Staffel zwei, aus der bislang vier von acht Folgen erschienen sind, kann nun an diesen Erfolg anknüpfen.