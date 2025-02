50-Kilometer-Lauf: Ex-Fußballer Löw läuft zu DM-Gold

1 Klar Bester in seiner Altersklasse: Johannes Löw vom LAC Degerloch. Foto: privat/cf/privat

Insgesamt gibt es für die Stuttgart/Filder-Athleten bei den Titelkämpfen in Ubstadt-Weiher zwei Medaillen.











Ein Fünf-Kilometer-Rundkurs um den Hardtsee im badischen Ubstadt-Weiher, der zehnmal zu laufen war - das war die Herausforderung für 376 Männer und 98 Frauen, die sich am Wochenende um die Medaillen bei den deutschen Meisterschaften im 50-Kilometer-Lauf beworben haben. Am Ende stand aus Stuttgarter Sicht eine große Überraschung. Johannes Löw, ehemaliger Fußballer des SV Vaihingen, der Spvgg Möhringen und des SV Sillenbuch, siegte in der Altersklasse M 35. Dabei steigerte der 37-Jährige, der in seiner neuen Sportart für den LAC Degerloch startet, seine Bestzeit aus dem vergangenen Jahr um rund sechs Minuten. Sie steht nun bei 3:00:40 Stunden. Im Ziel hatte Löw, dessen eigentliche Leidenschaft alpine Trailruns sind, also Bergläufe mit großen Höhenunterschieden, einen mächtigen Vorsprung von rund elf Minuten auf den zweitplatzierten Timo Striegel vom LAZ Ludwigsburg. In der Gesamtwertung aller Männerklassen belegte er den fünften Rang.