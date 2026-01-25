50. Jubiläum des Events: Die schönsten Pärchen-Auftritte beim Deutschen Filmball

In München ist am Samstagabend die 50. Ausgabe des Deutschen Filmballs über die Bühne gegangen. Viele Stars zeigten sich schwer verliebt auf dem roten Teppich.
Im Bayerischen Hof in München versammelten sich am Samstagabend zahlreiche Stars zu einem feierlichen Anlass: Zum nunmehr 50. Mal stieg der Deutsche Filmball. Das glanzvolle Jubiläum ließen sich Größen aus Kino, TV und Co. nicht entgehen, viele von ihnen erschienen zudem mit ihren Partnerinnen und Partnern auf dem roten Teppich des Events.