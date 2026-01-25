50. Jubiläum des Events: Die schönsten Pärchen-Auftritte beim Deutschen Filmball

In München ist am Samstagabend die 50. Ausgabe des Deutschen Filmballs über die Bühne gegangen. Viele Stars zeigten sich schwer verliebt auf dem roten Teppich.

Im Bayerischen Hof in München versammelten sich am Samstagabend zahlreiche Stars zu einem feierlichen Anlass: Zum nunmehr 50. Mal stieg der Deutsche Filmball. Das glanzvolle Jubiläum ließen sich Größen aus Kino, TV und Co. nicht entgehen, viele von ihnen erschienen zudem mit ihren Partnerinnen und Partnern auf dem roten Teppich des Events.

Etwa Schauspieler Elyas M'Barek (43) mit seiner US-amerikanischen Ehefrau Jessica. "Bunte" verrieten die beiden, wie schön es für sie sei, mal wieder in der bayerischen Landeshauptstadt zu sein - schließlich wohnen sie seit einiger Zeit gemeinsam in New York. Dem Model gefalle in München demnach vor allem, "dass es hier so sauber ist! Und die Brezn, die mag ich auch".

Inniger Kuss auf dem roten Teppich

Einen innigen Schmatzer drückte derweil Schauspielerin Jessica Schwarz (48) ihrem Ehemann Louis-Freytag Beckmann vor den versammelten Fotografen auf die Lippen. Die zwei sind seit 2021 miteinander verheiratet und offensichtlich noch immer so verliebt wie am ersten Tag.

Auch die deutsche Schauspiel-Grande-Dame Iris Berben (75) legte einen glamourösen Red-Carpet-Auftritt hin. Sie erschien an der Seite von Stuntman und Schauspieler Heiko Kiesow, mit dem sie nun schon fast seit 20 Jahren gemeinsam durchs Leben schreitet.

Zu den weiteren Promis, die mit ihren Liebsten zum Deutschen Filmball erschienen, gehörten unter anderem Uschi Glas und Dieter Hermann, Moritz Bleibtreu und Saskia de Tschaschell sowie Wayne und Annemarie Carpendale.

Ein emotionaler Abend für Nina Eichinger

Durch den Abend führten Moderator Steven Gätjen (53) und Schauspielerin Nina Eichinger (44), Tochter des 2011 verstorbenen Filmproduzenten Bernd Eichinger. Dass der Filmball dieses Jahr am 24. Januar stattfand, stellte für sie eine emotionale Fügung dar: "Heute ist der 15. Todestag meines Vaters Bernd Eichinger", zitiert "Bild" die 44-Jährige. Aus diesem Grund richtete sie sich mit einer Bitte an das stargespickte Publikum: "Er war dafür bekannt, dass er es hier immer hat krachen lassen. Das erwarte ich heute auch von Euch."