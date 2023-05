15 Gudrun und Rüdiger Heuer (stehend) trafen Bobbi und Nick Ercoline. Sie zieren das Cover des millionenfach verkauften Woodstock-Albums. Dass es fotografiert wurde, hat das Paar 1969 nicht bemerkt Mehr Bilder vom Trip der Heuers nach Bethel finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto:

50 Jahre Woodstock: Gudrun und Rüdiger Heuer aus Hemmingen lieben die Musik der Festival-Legenden. Klar, dass sie in die USA zur Jubiläumsveranstaltung in Bethel gereist sind. Dort haben sie sogar zwei Ikonen der Popkultur kennengelernt.









Hemmingen - In der tiefsten Provinz von Amerika, umgeben von Seen, dichtem Wald, Wiesen und Farmen, wie sie es beschreiben, verbrachten Gudrun und Rüdiger Heuer drei Tage, auf die sie monatelang hingefiebert hatten. Und die das jung gebliebene Paar aus Hemmingen so schnell nicht vergisst. „Wir waren überwältigt von der Atmosphäre und der tollen Stimmung. Es war so entspannt und friedlich mit großartigen Momenten und großartiger Musik“, berichten die Heuers von ihrem Trip ins historische Bethel im US-Bundesstaat New York.