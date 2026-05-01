50 Jahre Wasserfreunde: Leonberger Schwimmer leiden und feiern gemeinsam

Die Wasserfreunde Leonberg sind 50 Jahre alt geworden: Der Verein ist dabei durch Höhen und Tiefen gegangen – die Gemeinschaft hat ihn stets getragen.
Es war ein Stich mitten ins Herz der Leonberger Wasserfreunde, als im September 2011 der Leonberger OB Bernhard Schuler verkündete: Das Hallenbad müsse aus Sicherheitsgründen geschlossen werden und ob es je wieder öffnet, sei ungewiss. „Das hat uns hart getroffen. Wir haben alles möglich gemacht und Unterschriften gesammelt, um das zu verhindern“, erzählt Margret Weeber, ein Urgestein der Wasserfreunde.