50 Jahre The Kings Trust: König Charles III. feiert seine Stiftung

In einer emotionalen Videobotschaft blickt König Charles III. auf die 50-jährige Arbeit des "The King's Trust" zurück. Er habe sich niemals vorstellen können, wie viel die Stiftung erreichen würde.

König Charles III. (77) zeigt sich zum 50. Jubiläum seiner Stiftung "The King's Trust" emotional. In einem vom britischen Königshaus veröffentlichten Video sind nicht nur viele Aufnahmen aus den vergangenen fünf Jahrzehnten zu sehen, sondern auch ein neues Interview mit dem Monarchen. Darin würdigt Charles die Erfolge der Organisation und betont mit Tränen in den Augen, wie "erfreut und stolz" er auf die Arbeit sei.

Er hatte sich die "Tragweite" nicht vorstellen können Im Jahr 1976 hatte er den Trust - damals noch als Prinz von Wales - gegründet, um Initiativen für junge Menschen zu unterstützen. In seiner bewegenden Videobotschaft, die am Wochenende veröffentlicht wurde, zeigt sich Charles von der Wirkung seiner Stiftung überwältigt. "Als ich 1976 das gründete, was heute The King's Trust heißt, hätte ich mir die Tragweite seiner Gründung beim besten Willen nicht vorstellen können."

Mit seiner Abfindung aus der Marine rief er die Stiftung ins Leben. In einer Zeit von Rekordarbeitslosigkeit und hoher Inflation sollten damit Gemeinschaftsinitiativen für junge Menschen finanziert werden. In seiner Ansprache aus Clarence House sagte der 77-Jährige: "Anfangs hoffte ich, dass der Trust durch die Unterstützung junger Menschen bei der Entwicklung ihrer verborgenen Fähigkeiten und bei der Suche nach Arbeit oder Ausbildung vielleicht dazu beitragen könnte, das Leben einiger Menschen zum Besseren zu verändern."

Dann fuhr er fort: "Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, bin ich sehr erfreut und stolz darauf, dass die Arbeit des Trusts weiterhin so erfolgreich ist und in dieser Zeit über 1,3 Millionen jungen Menschen geholfen hat, ihr Selbstvertrauen zu stärken, ihre Ausbildung fortzusetzen, nachhaltige Arbeitsplätze zu sichern und allein in Großbritannien über 92.000 junge Menschen bei der Gründung eines Unternehmens unterstützt hat, wodurch sie alle in die Lage versetzt wurden, sich eine bessere Zukunft aufzubauen."

Münzserie soll Jubiläum würdigen

Er glaube fest an den Leitsatz der Stiftung, dass junge Menschen einen enormen Beitrag zur Gesellschaft leisten könnten, "wenn man ihnen das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten verleiht, ihr Potenzial auszuschöpfen. Auch wenn sich die Herausforderungen, denen sich junge Menschen stellen müssen, mit der Zeit ändern, bleiben ihr Geist und ihre Widerstandsfähigkeit unverändert".

Zum Schluss bedankte er sich bei allen Mitarbeitern, Freiwilligen und Unterstützern und versprach, dass die Stiftung auch weiterhin jungen Menschen auf ihrem Weg in die Arbeitswelt zur Seite stehen wird.

Ein ausführlicher Bericht zum sozialen Wirken des Trusts wird in wenigen Tagen erwartet. Zum 50. Jubiläum sind zudem Veranstaltungen wie die "King's Trust Celebration" am 11. Mai 2026 in der Royal Albert Hall und eine spezielle 2026er Münzserie der Royal Mint geplant.