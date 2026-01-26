50 Jahre The Kings Trust: König Charles III. feiert seine Stiftung

In einer emotionalen Videobotschaft blickt König Charles III. auf die 50-jährige Arbeit des "The King's Trust" zurück. Er habe sich niemals vorstellen können, wie viel die Stiftung erreichen würde.
König Charles III. (77) zeigt sich zum 50. Jubiläum seiner Stiftung "The King's Trust" emotional. In einem vom britischen Königshaus veröffentlichten Video sind nicht nur viele Aufnahmen aus den vergangenen fünf Jahrzehnten zu sehen, sondern auch ein neues Interview mit dem Monarchen. Darin würdigt Charles die Erfolge der Organisation und betont mit Tränen in den Augen, wie "erfreut und stolz" er auf die Arbeit sei.